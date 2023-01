Ribeira instala cargadores de móbiles á porta do consistorio

Ribeira. Dende esta semana a veciñanza que o desexe pode cargar os seus dispositivos móbiles nos soportais da casa consistorial de Ribeira, logo da instalación dos equipos na columnata exterior.

Dita actuación enmárcase na EDUSI Máis Ribeira Atlántica e está cofinanciada nun oitenta por cento polos fondos FEDER. Os cargadores están situados en tres das columnas dos soportais, abranguendo en cada unha delas dous de tipo USB e un de carga rápida (quick charge).

A empresa encargada de realizar a colocación foi SVI 40 Contratas, Servicios e Ingeniería S.L.U., que previamente acometeu a adecuación do Centro de Procesamento de Datos (CPD) do consistorio (onde se concentran todas as comunicacións, co obxectivo principal de mellorar a robustez, a fiabilidade e a seguridade do mesmo, para conseguir a mellora da calidade dos servizos ofrecidos, a súa xestión, operacións e evolución). Asimesmo, levou a cabo a reestruturación e renovación do cableado do inmoble, por medio dunha solución de cableado estruturado que parte do CPD e que permite mellorar o ancho de banda e a escalabilidade da rede, así como garantir flexibilidade e facilitar a xestión e o mantemento. s. souto