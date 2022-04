Ribeira invita ós colectivos a encher de arte e cultura o mes de xuño

Ribeira. Despois de dous anos nos que a pandemia impediu a súa celebración, o Concello de Ribeira afronta a organización da novena edición do Xuño da Cultura e as Artes, unha iniciativa nacida co ánimo de mostrar ao longo dun mes todo o traballo que o tecido social do municipio realiza, poñendo en valor o seu labor e amosándoo na rúa a través de diversas e variadas actividades culturais de todas as disciplinas artísticas (música, danza, literatura, fotografía, sociedade, audiovisual, arte dramática, artesanía, etc).

A concellería de Cultura coordinará todas as accións do tecido social e das áreas municipais, e realizará tamén eventos propios. As asociacións, centros educativos e institucións que se sumen a este programa disporán do apoio técnico por parte do Concello para facilitar o equipamento e a infraestrutura que sexa preciso dentro da dispoñibilidade da área.

Aquelas entidades que se queiran sumar deben poñerse en contacto coa concellería de Cultura ata o día 22 de maio. Para confirmar a participación ou solicitar información cómpre dirixirse a dito departamento no centro cultural Lustres Rivas, chamar ó número 981 835 650 ou enviar un email a culturaefestexos@ribeira.gal. s. souto