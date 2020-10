Ribeira lanza un curso de coidados de dependentes

Ribeira. A concellería de Servizos Sociais de Ribeira, que dirixe Ana Isabel Ruiz, organiza un curso de mobilización e coidados de dependentes dirixido a persoas en situación de desemprego. Con 20 horas de duración (15 teóricas e 5 prácticas) terá lugar os días 19, 21, 26 e 28 de outubro en horario de 16.30 a 20.30 nas aulas municipais situadas na rúa Cristóbal Colón.

Hoxe ábrese un prazo de preinscrición ata o día 15. Son requisitos de acceso ao curso estar en situación de desemprego, carecer de cualificación profesional obtida/recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou o sistema educativo relacionada co posto, e non posuír un contrato relacionado co mesmo (coidadora, auxiliar de enfermería ou técnico/a de atención sociosanitaria).

O bloque temático do módulo un xirará en torno á hixiene do paciente encamado, e o do módulo dous versará sobre os cambios posturais e transferencias. Os alumnos estudarán a biomecánica humana, a hixiene postural do paciente e do profesional e as técnicas de mobilización de persoas dependentes. s. s.