Ribeira lanza unha campaña con 215.000 € en descontos

“É o momento de apoiar máis que nunca ao comercio local”. Con estas palabras presentou o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, a nova iniciativa do Concello en favor do tecido económico local: a campaña Amaribeira, unha iniciativa que propiciará a aplicación de descontos por valor dun total de 215.000 € nos establecementos do pequeno comercio e a hostalería do municipio, incluíndo servizos como ximnasios, perruquerías, axencias de viaxe, etc.

O mandatario explicou que a campaña terá dúas fases diferenciadas. A primeira delas está orientada aos negocios adheridos á plataforma Ribeira Store, durará dende o quince ata o trinta do presente mes de novembro e vai poder beneficiar con cupóns de desconto de trinta euros a cincocentos veciños e veciñas do municipio maiores de idade.

A mecánica está explicada na páxina www.amaribeira.gal. Ditos descontos serán de dez euros por cada trinta euros de compra mínima.

Noutras palabras: os consumidores poderán optar por facer unha, dúas ou tres compras segundo o importe das mesmas. Por unha compra de trinta euros, o desconto será de dez euros; por unha de sesenta, será de vinte, e por unha de noventa ou máis, será de trinta euros.

Teñen a oportunidade de adherirse a esta primeira fase todos os establecementos rexistrados en Ribeira Store que conten co TPV virtual existente na plataforma como medio de pago.

Poden apuntarse xa e ata a finalización da campaña. A segunda fase está destinada a que 6.666 veciños maiores de idade empadroados en Ribeira se beneficien de descontos de trinta euros a investir no tecido comercial e hostaleiro do municipio.

Neste caso, operará entre o 1 de decembro e o 31 de xaneiro de 2022. Os bonos poderán descargarse previo rexistro en www.amaribeira.gal.

Pensando naqueles non familiarizados con esta tecnoloxía tamén se poden solicitar de forma presencial na Oficina de Atención Cidadá que está ubicada na planta baixa da casa consistorial.

A mecánica no consumo dos trinta euros é similar á do caso anterior (dez euros por cada trinta de compra mínima). As tendas e demais negocios poden adherirse a partir deste luns día oito.

Todos os establecementos implicados recibirán un distintivo para expoñer fisicamente nos seus locais e que foi tamén amosado no acto de presentación da campaña.

PARA 22.000 VECIÑOS. O alcalde estimou que entre un terzo e un cuarto da poboación total maior de idade de Ribeira (uns 22.000 veciños) teñen a oportunidade de beneficiarse desta iniciativa, que permitirá insuflar arredor dun millón de euros ao pequeno comercio e á economía local nos vindeiros meses. “Ningún ribeirense vai ter escusa para non mercar no seu concello”, engadiu o rexedor, sinalando ademais que a contía dedicada a esta campaña é moi similar á recadación municipal de tributos como o ICIO.

RECOÑECEMENTO. No acto de presentación, Manuel Ruiz estivo acompañado do presidente da Asociación de Empresarios, Francisco Martínez, de diversos membros do executivo local e máis do voceiro do grupo socialista, José Manuel Vilas, quen recordou que este foi un dos catorce compromisos adquiridos polo seu partido co goberno municipal para sacar adiante os orzamentos.

“O diálogo sempre dá froitos”, manifestou ao respecto o rexedor ribeirense.

A plataforma Ribeira Store recibiu recentemente un recoñecemento do Ministerio de Industria e Turismo, na categoría de ideas orientadas a dotar de solucións tecnolóxicas ás áreas comerciais urbanas, os establecementos comerciais colectivos e os mercados municipais.

ENVÍOS GRATUÍTOS. Esta ferramenta contempla unha serie de medidas para promocionar semanalmente os artigos dos establecementos adheridos e desenvolver unha campaña de publicidade conxunta. Tamén contempla os gastos de envío gratuítos para o municipio de Ribeira e para toda a comarca do Barbanza, ata Padrón.

Trátase dunha ferramenta útil na que atopar tendas de alimentación, roupa, calzado, xoguetes, beleza, ocio, aloxamentos, empresas de servizos, bares e restaurantes.

Este proxecto pretende poñer luz e dar visibilidade ás empresas locais, apoiar e fomentar a recuperación das pemes e do comercio e da hostalería de proximidade ante o impacto económico e social da crise xerada por mor da pandemia da covid.

