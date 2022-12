Ribeira levará polas parroquias inchables, obradoiros e música co seu programa Nadal Pelegrín

O Concello de Ribeira volve abrir este Nadal as portas do Espazo Municipal de Usos Múltiples con diferentes actividades baixo o título Nreda no Nadal. Alí, os días 23, 24, 29, 30 e 31 de decembro, e 4 e 7 de xaneiro haberá de xeito gratuíto inchables, obradoiros de globoflexia, mascotas animadas, animación musical e uvas de gominola o sábado 31 para para festexar o fin de ano infantil, e unha festa de Reis o día 7.

Haberá un espazo Concilia no que as familias poderán deixar aos nenos e nenas mentres realizan as compras.

Así mesmo, volverá funcionar o Recuncho de Nadal na Praza de Porta do Sol. A casiña de madeira abrirá as súas portas ao Apalpador, ao Pai Noel e ao Carteiro Real dende este venres 23 para que os máis pequenos poidan deixarlle as súas cartas. Ademais, recibirán rifas de balde para o sorteo dos tres agasallos que sortearán os Reis Magos o día da Cabalgata dende o balcón da casa consistorial.

Os sábados 24 e 31, o Nadal tamén sairá á rúa se o tempo o permite, e ó longo da xornada os cativos desfrutarán de parques de inchables na rúa Galicia, do tren Expresso de Oriente percorrendo a cidade e de ruadas musicais ca charanga Fanfarria Furruxa.

Neses días as rúas encheranse de música. O sábado 24, ca sesión vermú do grupo local Rockolas; o venres 30 ás nove e media co grupo Blow; e o 7 de xaneiro con outra sesión vermú de Sabelasnotas.

O Concello deseñou un extenso programa no que teñen un protagonismo especial as actuacións musicais en todas as parroquias, e que rematarán con chocolatadas de balde. A charanga Os Celtas da Baña actuará este xoves 22 en Castiñeiras. O venres 23 en Ribeira será o concerto da coral municipal na igrexa parroquial. O domingo 25 celebrarase en Corrubedo un concerto dos Liantes. O mércores 28 chegará a música da Misela de Noia a Palmeira. O xoves 29 tocarán Os Celtas da Baña en Oleiros. O venres 30 actuará A Misela de Noia na igrexa de Aguiño. E o día 8 a Rondalla Moraima actúa no Centro Recreativo de Artes.

Tamén haberá programación infantil en todas as parroquias co Nadal Pelegrín, polas tardes. Comezará o día 26 en Palmeira e rematará o 4 de xaneiro en Aguiño. Haberá inchables, Carteiro Real, obradoiros e música.

En Rianxo desenvolverase do 26 ó 30 na Carpa de Nadal o Nadal Concilia. De 16.30 a 19.00, todos días, haberá obradoiros. E ás 19.00 realizaranse as seguintes actuacións para toda a familia: o luns 26, maxia, co Mago Paco; o martes 27, monicreques, con Títeres Cachirulo; o mércores 28, música, con Paco Nogueiras; o xoves 29, circo e clown, con Asacocirco; e o venres 30, música, con Saraghallada.