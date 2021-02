Ribeira licita o servizo de formación de surf, bodyboard ou longboard

Ribeira. O Concello de Ribeira asumiu para o presente ano 2021 a xestión dos servizos de formación e ensinanza das modalidades deportivas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf na zona de dominio público marítimo-terrestre das praias do termo municipal. Con este fin convoca a licitación dos referidos servizos.

Así, segundo publica o DOG deste mércores, será o Concello o que tramite o procedemento para a adxudicación a terceiros dos referidos servizos. As solicitudes de participación deberán presentarse no prazo de dez días hábiles desde a publicación deste anuncio de licitación e do prego de bases no DOG. En canto ó canon dos servizos de citadas escolas, para os meses de xuño a setembro (mínimo dous) será de 200 € ó mes, e para o resto do ano, de 50 € ó mes.

O período de vixencia das autorizacións outorgadas aos particulares limitarase á tempada de 2021 e comprenderá un mínimo de dous meses (elixibles entre os de xuño e setembro) e un máximo de once meses (resto do período, de ata nove meses, elixible entre febreiro e decembro). s. s.