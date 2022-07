Ribeira licita trinta e seis actuacións nun semestre

Proseguindo coa tónica dos últimos anos o Concello de Ribeira foi quen de sacar a licitación un total de 36 actuacións durante o primeiro trimestre do 2022. Trátase fundamentalmente de obras e servizos, algunhas das cales xa foron executadas ou en marcha e outras están pendentes de comezar. Suman un importe global que supera os 3,2 millóns.

A maior parte das obras sacadas a contratación teñen que ver coa renovación ou ampliación de servizos (pluviais, saneamentos, abastecemento de auga) ou a mellora de pavimentacións nas diferentes parroquias, así como labores de mantemento e conservación executados por exemplo en lavadoiros de Artes e Olveira. Tamén se inclúen traballos en escolas (como nos colexios de Grupo e Pé do Corniño) e outras para a mellora da seguridade viaria (pasos intelixentes na avenida da Coruña ou a elevación de pasos de peóns na estrada DP-7307 no cruce coas rúas Vionta e Castelao na parroquia ribeirense de Aguiño).

Entre os servizos, ademais do de mantemento de espazos públicos por valor de 400.000 euros, destaca a licitación dos servizos de monitorado, masaxe, socorrismo e conserxería nas actividades do departamento de deportes, así como o mantemento do céspede artificial dos campos de fútbol de Carreira e Oleiros. Tamén cómpre salientar que co propósito de reforzar os traballos da brigada municipal de desbroces recabáronse os servizos dunha empresa para actuar en dúas parroquias: Oleiros e Artes.

Por outra parte, cómpre recordar que outras administracións licitaron durante este semestre importantes actuacións dentro do termo municipal, como a mellora da mobilidade e a accesibilidade na contorna do porto de Palmeira (748.873,31 euros como orzamento base), a reforma do edificio da Xefatura Comarcal da Consellería do Mar (1.112.761,38 euros ) ou o derribo do edificio da antiga discoteca Hesta Kurba para construír a nova Residencia de Maiores (540.000 euros).

actuacións. Por outra banda, o Concello de Ribeira informou de que nestes días veñen de comezar tres obras destinadas á mellora dos servizos municipais noutros tantos lugares en diferentes parroquias: concretamente, trátase da dotación de saneamento no lugar da Cucheriza (Olveira), a instalación de saneamento e abastecemento no lugar de Lombas (Palmeira) e a instalación de rede de saneamento con pozo de bombeo no lugar de Agrelo (unha iniciativa que abrangue ás parroquias de Olveira e Oleiros). A execución das tres actuacións implica un investimento que alcanza os 410.345 euros en total.

Na obra da Cucheriza a empresa adxudicataria e Transmaser Excavaciones, S.L., e supón un investimento de 80.226,33 euros. Segundo o proxecto vaise colocar un colector de PVC de 315 milímetros de diámetro e 956 metros de lonxitude dende a estrada DP-7103, dispoñendo pozos de rexistro cada 40 m. A infraestrutura conectará coa rede xeral que vai de Artes a Corrubedo.

A actuación prevista en Lombas está sendo executada por Excavaciones Nima e supón un investimento de 163.138,89 €, IVE incluído. Para dotar de saneamento ao lugar vaise instalar unha tubaxe SN4 de 315 milímetros de diámetro e 578 m de lonxitude e 23 pozos de rexistro. A través do colector vanse levar as augas residuais por gravidade ata o punto máis baixo do trazado, onde se instalará un pozo de bombeo.

E no que se refire a Agrelo, a obra recaeu en Construcciones Anspal e comporta un investimento de 166.980 euros. De acordo co proxecto elaborado polos técnicos municipais, o que se persegue é instalar unha rede de saneamento formada en primeiro lugar por unha tubería SN4 de 315 milímetros de diámetro e 1.048 metros de lonxitude, ademais de 31 pozos de rexistro.