Ribeira otorga axudas a 72 familias para a adquisición de ordenadores

Ribeira. Un total de 72 familias de Ribeira beneficiáronse do Plan Innova-Formación, dirixido á concesión de axudas a familias con nenos e nenas en idade escolar co fin de que poidan adquirir equipos informáticos en establecementos do comercio local.

Destas 72 familias, 68 adscribíronse á primeira das liñas de subvención existentes, destinada ás familias con carácter xeral, mentres que as outras 4 foron para a liña específica de afectadas polo covid-19 (persoas en paro ou afectadas por un ERTE). Unicamente dúas solicitudes foron denegadas, unha por ir fóra de prazo, e outra por superar o límite de renda.

O importe total das axudas que se van abonar ascende a 11.650 euros. Os importes concedidos son os máximos previstos en función da capacidade económica da unidade familiar e da condición de familia numerosa. Dez son os establecementos de venda de ordenadores que se adheriron a este plan, e todos eles contan cun distintivo que os identifica como asociados ao programa. Trátase de Innove S.C., Initel Informática S.L., Rossman Informática, Arrobarbanza Informática, Electrodomésticos Sampedro S.L., Centro Tecnolóxico do Barbanza, Academia Arca, Informóvil, Eradixital S.L. e Mariño Informática.

Agora, o Concello pretende abrir unha nova liña de axudas para dar cobertura a aquelas familias que quedaron fóra da primeira convocatoria polo motivo que sexa e para cubrir a estudantes do ciclo superior de FPII e Formación Universitaria. s. s.