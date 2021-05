Ribeira pide desafectar o Malecón e máis de sete quilómetros de estradas

RIBEIRA. A Corporación de Ribeira debaterá o luns a proposta do goberno local para pedir a desafectación da fachada marítima da cidade (55.384 m2 das avenidas do Malecón e as Carolinas), do entorno do porto de Aguiño (11.470 m2) e de 7.381 metros de viais. Entre as infraestruturas viarias dependentes da Deputación Provincial da Coruña cuxa desafectación se reclama inclúense 1.141 metros da DP-7308 dende o porto ribeirense ata o lugar de Martín (rúa Romero Ortiz), 485 metros da DP-7307 de Ribeira a Aguiño por Castiñeiras, 525 metros da DP-7306 de Aguiño a Ribeira pola Graña e 1.200 metros da DP-7305 de Ribeira a Aguiño por Carreira. Polo que se refire a vías da Xunta, solicitaranse a de 1.300 metros da AC-550 correspondentes ca avenida de Ferrol e outros 2.730 metros tamén da AC-550 en Corrubedo (de Teira ó faro). S. S.