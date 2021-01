Ribeira premió las tres mejores decoraciones de fachadas al puro estilo navideño

El Concello de Ribeira ha creado, sin pretenderlo, un nuevo sello de reconocimiento: el de Interés Turístico Navideño. Y es que el concurso convocado por primera vez para premiar las tres mejores decoraciones de fachadas de viviendas, balcones y jardines al más puro estilo navideño tuvo una gran aceptación y contribuyó a que muchas personas se acercasen a conocer las creaciones más espectaculares en una especie de ruta turística que, según el alcalde, Manuel Ruiz, otorgó a estas fiestas una nueva dimensión. “O que realmente distingue a un pobo é a súa xente”, señaló el regidor en el acto de entrega de los galardones, consistentes en vales de compra de 300, 210 y 120 euros para gastar en cualquiera de los 23 establecimientos adheridos a la iniciativa.

Hubo treinta participantes y el jurado no pudo ser más popular: los usuarios y usuarias de la página municipal de Facebook.

El primer premio fue para Elisa Mary García Fernández, de Parte ao Río (Carreira), cuya creación logró 1.536 Me Gusta. Ella aprovechó algunos de los elementos decorativos de Carnaval. Señala que se animó a competir “porque, como teño un negocio que non podo abrir, e os parques están pechados, era unha maneira de que os meniños puderan desfrutar destas festas”. En años anteriores sólo colocaba el alumbrado, pero esta vez decoró la fachada con un trineo, muñecos (entre ellos unos pingüinos patinando) y hasta un buzón en el que muchos niños metieron sus cartas para Papá Noel.

El segundo fue para José Manuel Parada Paz, también de Parte ao Río, con 1.244 Me Gusta. Él se inspiró en las restricciones de movimiento impuestas con motivo de la pandemia. “Al no poder deplazarnos como antes para disfrutar de la Navidad en las calles, me esforcé en decorar un poco más la casa. El 90 % de los materiales que usé eran reciclados”. En su fachada había de todo: camellos, un Belén, un Papá Noel, una caseta navideña y, por supuesto, muchas luces. En su caso, la cuantía del galardón será más un aliciente que una compensación, porque asegura haberse gastado casi 600 €. Dice que empleará los 210 que ganó en un electrodoméstico.

Y el tercero fue para Ángela Pego Pérez, de la calle Xohana Torres del barrio de Abesadas, con 552 likes. “Aínda que non temos moita opción, nós sempre decoramos a ventana que dá á rúa en festas sinaladas, como Entroido ou Nadal. Este ano, ca axuda dos nosos fillos Nico e Martín, engalanámola con globos e fixemos con Goma Eva un moneco de Papá Noel e un reno. No barrio chámannos Os Globiños”, señala la afortunada, que se gastará el dinero obtenido en unas botas para ella y en un lote de chuches para los peques.

El mandatario ribeirense les felicitó señalando que “ao ser diferente, necesitábamos un Nadal que puidera ser alegre, e vós alegrástedes co voso labor moitas zonas”.