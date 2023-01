Ribeira quenta xa un Entroido que repartirá seis mil euros

Ribeira. O Concello de Ribeira publicou xa as bases dos concursos de murgas e carrozas deste Entroido que, xunto cas comparsas, participarán no desfile que terá lugar na tarde do domingo 19 de febreiro. O día anterior, o sábado 18, terá lugar no auditorio ás 18.00 horas o festival infantil de muergas e comparsas.

Na categoría de adultos, as murgas e comparsas deberán estar formadas por un mínimo de 12 participantes maiores de 16 anos, sen límite máximo, e na categoría infantil, por un mínimo de 18, ademais dunha persoa maior de idade por cada 5 nenos/as.

As carrozas deberán estar formadas por un mínimo de 6 participantes maiores de 16 anos, sen límite máximo. Para ambas as dúas categorías de murgas (infantil e adulta), as letras deberán ter unha extensión máxima de dúas cancións, non superiores no seu conxunto a 70 versos e cunha duración non superior a 10 minutos. A data límite de inscrición é o día 9 de febreiro.

Concederanse 3.000 € en gratificacións (cun tope de 200 euros para cada murga, carroza e comparsa) e 3.000 € en premios (un primeiro de 1.000 euros, un segundo de 500 e un terceiro de 300, para murgas de adultos, e dous premios de 850 e de 350 euros para as comparsas). s. s.