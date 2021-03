Ribeira renovará as luminarias das rúas de Galicia, Lugo e Rosalía

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de licitar dúas novas iniciativas destinadas a renovar as luminarias das rúas Rosalía de Castro, Lugo e Galicia, as tres enclavadas no entorno da casa consistorial.

O obxectivo desta actuación reside en mellorar a iluminación nestas vías substituíndo as luminarias actuais por outras de maior eficiencia enerxética acordes co seu carácter preferentemente peonil. O alcance dos contratos inclúe a desmontaxe e retirada das luces actuais e o subministro e instalación das novas: sesenta no caso de rúa de Galicia, catro na de Lugo e vinte e catro na de Rosalía de Castro, todas elas cunha cualificación enerxética A, que é a de maior eficiencia segundo a gradación existente.

Os traballos que se prevén levar a cabo na rúa Galicia teñen un orzamento de licitación de 39.204 euros, IVE incluído, e un prazo de execución dun mes. Os das rúas Lugo e Rosalía de Castro contan cun investimento de 18.295 euros e un prazo de execución dun mes.

Ambas obras están enmarcadas no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ adicional 2/2020 da Deputación da Coruña.

O prazo de presentación de ofertas rematará o vindeiro día doce de abril á medianoite. As empresas que estén interesadas en presentar as súas propostas deben facelo a través do Sistema de Licitación Electrónica de Xunta de Galicia (SILEX). s.souto