Ribeira reparte de balde guías adhesivas cos novos horarios da tarifa eléctrica

RIBEIRA. A Oficina Municipal e Información ás Persoas Consumidoras (OMIC) do Concello de Ribeira, vén de editar unha breve guía informativa adhesiva co obxecto de facilitar a comprensión dos horarios aplicables na nova tarifa eléctrica. Trátase dun pequeno imán de tamaño A6 que se pode adherir á porta da neveira ou outros electrodomésticos no que, a través das cores dun semáforo, permitirá saber dunha ollada en que tramo horario se atopan (val, chan ou punta), facilitando así a toma de decisións á hora de adaptar os seus hábitos aos tramos nos que a electricidade é máis barata. Fíxose unha tirada inicial de 3.000 unidades e podería ampliarse en función da demanda. Segundo indicaron fontes municipais, estas guías informativas pódense recoller de balde na OMIC, na Casa do Concello e no departamento de Servizos Sociais. m. t.