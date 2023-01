Ribeira repoboará con 9.467 árbores a contorna do río Artes e o monte San Alberte

Ribeira. O Concello de Ribeira vai acometer este ano unha intervención de mellora ambiental destinada a realizar tratamentos silvícolas sobre un total de 36,67 hectáreas repartidas entre o río Artes e o monte de San Alberte.

Os obxectivos son a realización de actuacións de conservación de hábitats terrestres e especies, restauración de ecosistemas degradados e de conservación da biodiversidade, e tarefas de eliminación e control de especies exóticas invasoras. O proxecto conleva a repoboación con 9.467 árbores das especies carballo, sobreira e cerqueiro.

No río Artes farase a realización de rozas manuais para controlar a vexetación de competencia allea aos hábitats de ribeira, favorecendo a expansión de especies vexetais de maior valor ecolóxico.

Deste xeito, as actuacións permitirán a conservación do hábitat de bosques de ribeira, o cal funciona como corredor ecolóxico ao comunicar o Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán coa maioría dos demais espazos naturais do concello, sendo por iso unha axuda á conservación de especies de fauna.

As actuacións propostas no monte de San Alberto están dirixidas á eliminación de especies invasoras de escaso valor ecolóxico, como a cortaderia, o eucalipto e a acacia, establecendo posteriormente unha masa arbórea de especies frondosas autóctonas adaptadas ao monte. A aplicación destes proxectos supón a recuperación de ecosistemas en 50,5 hectáreas. s. souto