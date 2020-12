Ribeira subvencionará o servizo de monitor previo á apertura dos colexios

Ribeira. O Concello de Ribeira convoca unha liña de axudas dirixidas a familias de escolares que, ante a necesidade de conciliar vida familiar e laboral, usen os servizos de monitorado antes da apertura de centros públicos e concertados de Infantil e Primaria do curso 2020-2021.

Os alumnos beneficiarios deben estar matriculados ou ter reserva de matrícula en centros públicos ou concertados, en segunda etapa de Infantil ou Primaria. O horario laboral de ambos proxenitores (ou, en caso de familias monoparentais, do proxenitor ou proxenitora) debe ser incompatible co horario do menor escolarizado.

A axuda municipal será do 50 % do prezo mensual do servizo ata un máximo de 50 euros mensuais por alumno. O Concello consignou un crédito de 10.000 euros para esta fin. O prazo de presentación de solicitudes comeza hoxe e permanecerá aberto ao longo de todo o curso. s. s.