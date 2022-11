Ribeira vai mellorar a accesibilidade no Paseo das Carolinas

O Concello de Ribeira vén de adxudicar dúas actuacións encamiñadas a mellorar a accesibilidade no paseo das Carolinas, como continuación das obras de remodelación alí recentemente emprendidas.

Así, por un lado, co obxecto de incrementar a anchura destinada ao tránsito peonil e mellorar as condicións de accesibilidade, proxectouse a desmontaxe da xardineira elevada, situada na marxe do paseo do lado da zona portuaria. O espazo resultante será utilizado na ampliación da beirarrúa e na proxección dunha nova zona verde ao nivel do pavimento. Esta obra ten un prazo de execución de dous meses e será realizada pola empresa Nemesio Ordóñez S.A., comportando un investimento de 44.250 €.

E por outro lado, vaise actuar tamén nun tramo das Carolinas localizado na beirada das casas (no entorno do cruce coa rúa do Estaleiro), coa fin de mellorar o acceso a inmobles e locais comerciais alí situados, así como o tránsito peonil, ao tempo que se gaña no aspecto estético empregando materiais semellantes ao resto da vía. A tal efecto serán demolidos os pavimentos existentes, construídas novas rampas e escaleiras, así como un pavimento de formigón continuo no ámbito do proxecto. Neste caso a actuación foi adxudicada a Nemesio Ordóñez S.A., supoñendo unha inversión de 43.966 €. Contan cun prazo de execución de tres meses.