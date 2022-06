Ribeira viviu o seu ‘Soño dunha noite de verán’ coas alumnas de ballet

RIBEIRA. Un auditorio repleto expresou o seu aplauso rotundo e unánime ao medio centenar de bailarinas da Escola Municipal de Ballet de Ribeira, que danzaron nas táboas do escenario con motivo do festival de clausura do curso. As rapazas interpretaron a función Soño dunha noite de verán, con música de Felix Mendelssohn a partir da célebre obra dramática de William Shakespeare e cunha coreografía adaptada por parte da directora da escola, Cristina Riveiro. Ao longo dunha hora desenvolveuse un espectáculo no que dúas amigas se disputaban a simpatía dunha fada nun ambiente máxico poboado por elfos, trasnos, fadas e vagalumes. A continuación tivo lugar a entrega de diplomas a todas as alumnas. A edil de Cultura, María Sampedro, felicitou ás talentosas bailarinas e á súa profesora pola beleza do citado espectáculo. s. s.