Ribeira xa ten dixitalizadas 92.511 páxinas do seu arquivo histórico

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de concluír a segunda fase do proxecto de dixitalización da documentación custodiada no Arquivo Histórico Municipal. Os traballos, que foron executados pola empresa Vinfra S.A. e principiaron o dezaoito de xaneiro de 2022, abrangueron un total de 92.511 páxinas, superando a cifra inicialmente adxudicada de 91.913 páxinas.

Hai que lembrar que a Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega para a Modernización Tecnolóxica en coordinación coa Secretaría Xeral de Cultura, impulsa a construción da Memoria Dixital de Galicia como proxecto colectivo de conservación, valorización e difusión do patrimonio cultural de Galicia.

Entre os documentos dixitalizados figuran 5.755 páxinas de libros de actas de sesións plenarias; actas da Xunta Soberana da Revolución de 1868; un libro de bandos da Alcaldía de 1892 a 1923; expedientes para a subasta de sal de 1874 a 1910; o libro do censo escolar de 1955; ou libros de actas da Xunta Municipal de Educación de 1901 a 1970.

Completada a dixitalización, agora estase no proceso de descrición antes da súa publicación na páxina web de Galiciana (Biblioteca Dixital de Galicia) e a conseguinte posta a disposición entre a cidadanía de toda esta inxente documentación histórica.

O proxecto estivo subvencionado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e cofinanciada co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. s. souto