Romero presentou a Medio Ambiente a recuperación da charca do núcleo de Abanqueiro

Boiro. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o concelleiro de Medio Ambiente, Raúl Treus, mantiveron unha xuntanza coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e a Directora Xeral de Patrimonio Natural, Belén Docampo, para trazar liñas de traballo conxunto entre ambas administracións.

O rexedor boirense presentoulle á representante do Executivo autonómico un proxecto para a recuperación ambiental da charca de Abanqueiro, “un proxecto que se pode executar por fases e que conleva o control da vexetación exótica da zona para evitar danos nos ecosistemas, a recuperación de augas libres e da diversidade estrutural e biolóxica da charca, e a ordenación do uso público para o seu desfrute e conservación a longo prazo”, sinalan dende o goberno local.

Por outra banda, José Ramón Romero aproveitou o encontro para trasladarlle a Ángeles Vázquez a demanda dos empresarios do citado municipio coruñés da necesidade de rematar a conexión pendente entre a Fase I e a Fase II do polígono industrial de Espiñeira. A actuación contempla un proxecto de escavación arqueolóxica en área do Túmulo 3 de As Chans para a súa protección e conservación e poder proceder posteriormente á urbanización do Plan Parcial do Parque Empresarial de Espiñeira proxectada dende o ano 2008.

Por último, a titular autonómica de Medio Ambiente interesouse pola evolución das obras de rehabilitación do Pazo de Goiáns que recentemente visitou e comprometeuse a analizar as posibilidades do seu departamento para colaborar na mellora dos espazos naturais da contorna do inmoble.

No marco da xuntanza tamén se tratou a posibilidade de incluír a tres especies que se atopan na finca no Catálogo de árbores senlleiras. m. t.