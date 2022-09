Ruiz anuncia outra campaña con 300.000 € en bonos para gastar no comercio e na hostalería de Ribeira

Ribeira. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, anunciou que a vindeira semana celebrarase un pleno extraordinario no que, entre outros puntos, se someterá a aprobación dos grupos dedicar parte do remanente de Tesoureiría a emprender diversas iniciativas, entre as cales figura unha campaña en apoio do comercio e a hostalería local.

Concretamente, a intención do executivo é destinar 300.000 euros a repetir a campaña AmaRibeira que se puxo en marcha no Nadal pasado e que tan bo resultado obtivo, pois os cidadáns tiveron ocasión de gastar 6.666 bonos QR de 30 euros cada un en máis de 140 negocios das nove parroquias do municipio que se quixeron adherir, sen contar con outra subcampaña específica a través da plataforma de comercio electrónico Ribeira Store por importe de 15.000 €, o que sumou un total de 215.000 € distribuídos entre a cidadanía.

“Se naquela ocasión o lanzamento da campaña se fundamentou na necesidade de apoiar ao comercio local despois de ano e medio de pandemia, desta vez a preocupante crise económica aconsella levar a cabo unha nova edición da mesma, aumentando a contía destinada a AmaRibeira en case un 40 %”, sinala o alcalde, Manuel Ruiz. s. s.