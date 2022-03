Ruiz anuncia a conexión das rúas Estatuto e Barbanza

Ribeira. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, aprobou o decreto de liquidación do orzamento municipal de 2021, que evidencia unha vez máis a boa saúde financeira da administración local. Así, os fondos líquidos do Concello ascendían a 31 de decembro de 2021 a 8.635.934 € e o resultado orzamentario axustado (é dicir, a diferenza entre os dereitos liquidados durante o exercicio e as obrigas recoñecidas durante ese mesmo período) arroxou un resultado positivo de 1.652.228 €.

No que se refire ao remanente xeral de tesourería, foi de 17.772.657 €, mentres que o remanente axustado para gastos xerais elevouse ata os 5.762.410 €. Estas cifras permiten a incorporación ao presente exercicio dun remanente de crédito que ascende a 2.636.503 €. Iso posibilitará, entre outras iniciativas, a concesión de novas axudas e actuacións, como a creación dun novo Espazo Urbano Deportivo Xuvenil na zona do Touro (que incluirá unha pista de skate que está sendo deseñada polo arquitecto especializado Daniel Yabar), a adecuación do antigo Pub Tótem como nova Escola de Ballet, a apertura dun vial de conexión entre as rúas Barbanza e Estatuto por detrás do novo auditorio, ou avanzar nas obras de accesibilidade. s. s.