Ruiz lamenta non poder usar aínda a axuda para a gardería

Ribeira. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, lamentou o que considera outra consecuencia do rexeitamento da oposición ó orzamento municipal de 2022: a imposibilidade de incorporar neste exercicio (e, por tanto, de non poder usar aínda) a subvención de 110.000 € que confirmou a Xunta para a escola infantil.

O rexedor explica que, se ben iso non impedirá prolongar a gratuidade do servizo, vai provocar “tensións orzamentarias” á hora de cumprir o contrato ca concesionaria, e obrigará ó Concello “a buscar outras fórmulas distintas ás ordinarias para satisfacer os compromisos de pago”.

Por outra banda, en relación ás declaracións do BNG nas que se afirmaba que o goberno local despediu irregularmente á profesora da Escola de Música do Conservatorio (para nenos de 3 a 7 anos), Ruiz aclarou que “este posto non forma parte do persoal estrutural do Concello, polo cal non se viu amparado polo suplemento de crédito de 970.000 € aprobado a proposta do executivo. En consecuencia, foi o esgotamento de fondos o que causou a extinción anticipada do contrato e a non impartición de clases na última xornada do ano. A actividade da escola retomarase en 2023 ó ter vixencia o orzamento prorrogado”. s. s.