Ruiz, molesto con la Anpa de Palmeira por sus dos quejas a la Valedora

Ribeira. La Valedora do Pobo admitió a trámite la queja de la Anpa del colegio ribeirense de Palmeira contra el Concello por no responder a su escrito del 11 de septiembre preguntando por las medidas que debía haber tomado tras el acuerdo plenario del 3 de agosto en el que se aprobaron las mociones en defensa de las aulas de Infantil. Y el alcalde, Manuel Ruiz, acusa al colectivo de buscar el enfrentamiento con el ejecutivo.

El regidor mostró su “estupefacción” por el hecho de que la Anpa “en lugar de dirixir as súas reclamacións a quen ten a competencia en Educación (a Xunta) arremeta contra o goberno local”, que siempre de ofreció como interlocutor, y le reprocha que recurriese a la Valedora “sen que transcorra apenas un terzo do prazo legalmente establecido para respostar”.

Ruiz explica que informó “do contido dese acordo” a todas las instancias competentes y que hizo gestiones ante Educación, que le respondió que “en Infantil, no CEIP de Palmeira cúmprense as ratios, nin máis nin menos que no resto de centros, pois aplicar un trato diferencial sería discriminatorio, e que ademais este colexio conta dende este curso cunha aula máis en Primaria (algo que, por certo, non sae á palestra nos comunicados da Anpa)”.

El colectivo también se quejó a la Valedora de que el Concello no atendió su petición de canalizar unas aguas y hacer aceras en el entorno del centro. Manuel Ruiz dice que en tres semanas no es posible presupuestar, proyectar y licitar una obra. s. souto