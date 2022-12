Ruiz prevé que la deuda llegue a 1,5 millones y duros recortes

Ribeira. Después de que la Corporación de Ribeira rechazase en dos ocasiones los presupuestos municipales del presente ejercicio, el alcalde, Manuel Ruiz, dijo que “os grupos da oposición parecen non ser conscientes da magnitude dos danos que coa súa decisión de non apoiar esta actualización orzamentaria provocan nas arcas do Concello e no normal funcionamento dos servizos municipais”.

Así, el regidor explica que “a administración local vai ter que afrontar no exercicio próximo unha débeda que pode rondar os 1,5 millóns de euros, pois só puidemos consignar vía suplemento de crédito 970.000 euros procedentes dos ingresos que aporta o Estado. Pero isto é un parche temporal que só alcanza para tapar algún buraco, como a obriga de incrementar un 1,5 por cento o salario do persoal municipal, costear o aumento no prezo da enerxía ou elevar o gasto social no Servizo de Axuda no Fogar e nos comedores escolares”.

Ruiz añade que “veranse resentidas moitas das áreas municipais (dende Cultura, Festexos ou Deportes ata a escola infantil) perigando incluso a posibilidade de contratar brigadas contraincendios o verán que vén, polo feito de vernos obrigados a prorrogar o orzamento de 2021”. s. s.