Sae ó mercado o primeiro EP da formación Os Bar Ban Sónicos, da Pobra

A Pobra. A banda de garaxe punk da Pobra do Caramiñal Os Bar Ban Sónicos acaba de lanzar o seu primeiro EP co título de Alimentando o nervio. Trátase do primeiro adianto do álbum completo que a formación agarda publicar a principios do ano que vén.

Son catro cancións gravadas no Hertzcontrol Studio de Seixas, en Caminha (Portugal) e producidas polos tres integrantes do grupo.

Dúas son cancións propias: Que mellor amigo que ese (que xa deron a coñecer coa publicación dun vídeo a mediados de setembro) e Queres saber. Outras dúas son versións de clásicos do garaxe sesenteiro: Negro gato (unha das cancións icónicas da jovem guarda brasileira e popularizada por Roberto Carlos nos seus inicios rockeiros) e a outra é unha versión en galego do primeiro single dos Sonics, titulado The Wicht.

Os Bar Ban Sónicos fundouse en 2018 e está formado por Manel Casal (voz e guitarra), Amroth (baixo e coros) e Abel Cores (batería). s. s.