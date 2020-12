Saen a licitación as obras da glorieta no núcleo de Xuño

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, xunto co delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, mantiveron un encontro de traballo co alcalde sonense, Luis Oujo, a quen lle trasladou que onte mesmo saíron a licitación por 305.000 euros as obras de construción dunha nova glorieta na estrada autonómica AC-550 en Xuño, un treito que rexistra unha intensidade media de tráfico de máis de 5.000 vehículos ao día.

As empresas teñen agora ata o vindeiro 2 de febreiro para presentar as súas ofertas para a execución dos traballos, que se iniciarán a finais da primavera e estarán rematados neste mesmo ano 2021.

Este proxecto trata de reforzar a seguridade viaria coa execución dunha rotonda no no lugar do Cruceiro, na intersección que conecta a estrada autonómica coa vía que leva á igrexa de Santa Mariña pola marxe esquerda; e coa vía que se dirixe ao colexio, ao centro de saúde e á praia das Furnas, pola marxe dereita.

A actuación contempla a construción dunha nova glorieta, cun diámetro de 28 metros, buscando que os condutores moderen a velocidade nesa zona, e se vai habilitar un paso de peóns en dirección a Ribeira, a unha distancia duns 35 metros da rotonda. Asemade, a intervención prevista permitirá manter os aparcadoiros existentes na contorna, adaptándoos ao novo trazado da rotonda.

A actuación suporá un investimento global da Xunta superior aos 322.000 euros, tendo en conta as expropiacións das 7 parcelas necesarias para a execución das obras e os servizos afectados.

Ethel Vázquez lembrou, ademais, que esta intervención se vén sumar á xa realizada nesta estrada na parroquia sonense de Portosín, para a eliminación do treito de concentración de accidentes na que tamén se construíu unha nova rotonda. Polo tanto, salientou a conselleira, un investimento conxunto do Goberno autonómico superior aos 800.000 euros para reforzar a seguridade viaria e a mobilidade dos veciños e veciñas de Porto do Son.