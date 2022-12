Santa Uxía acolleu a presentación de dous libros do IV Ciclo da USC

ribeira. O centro cultural Lustres Rivas foi escenario o pasado xoves da presentación de dous libros da man do IV Ciclo da Universidade de Santiago, titulados La filosofía hoy. Necesidad de las humanidades en la construcción del mundo del futuro (baixo a coordinación de Marcelino Agís, Javier Barcia e Rocío Carolo), e Caminos del pensamiento japonés, (coordinado por Marcelino Agís, Javier Barcia e Alba Iglesias). Na primeira obra todos os filósofos que escriben nela describen como están a filosofía e as humanidades nunha sociedade tecnolóxica, dixital, unha sociedade de redes, pero tamén do coñecemento. Na segunda, Caminos del pensamiento japonés, ofrece un espazo de diálogo entre autores xaponeses, galegos e do resto da xeografía española, cun obxectivo común: a unión dos pobos a través dos principais camiños de peregrinación. m. c.