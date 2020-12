Se cumple el día 2 un siglo del naufragio del vapor ‘Santa Isabel’

La noche del 2 de enero de 1921 se produjo el naufragio y hundimiento del vapor Santa Isabel que, debido a las adversas condiciones metereológicas, encalló en una roca frente a la isla ribeirense de Sálvora. En el suceso perdieron la vida 213 personas y hubo 56 supervivientes.

Para conmemorar el centenario de la tragedia, la Asociación de Radioaficionados de Padrón contactó con los responsables del Parque Nacional das Illas Atlánticas y solicitó para la ocasión una llamada especial a la Oficina de Telecomunicaciones de A Coruña para operar en bandas amateur “y dar a conocer entre nuestro colectivo el coraje y la lealtad que honran a quienes arriesgaron su propia vida durante el rescate esa noche frente al faro”, en alusión a las heroínas de Sálvora.

Así, dedicarán tres días a recordar dicha tragedia, intentando llegar a los rincones más recónditos del mundo “para que no se olvide el recuerdo del Santa Isabel, a sus náufragos y a sus salvadores”.

Obtendrán un diploma de categoría única (gratuito y accesible desde la web del colectivo), aquellas estaciones que demuestren haber completado tres contactos válidos.

Para la realización de los comunicados se utilizarán exclusivamente sistemas de antena a antena, efectuados en cualquier banda de aficionado para aquellos en posesión de licencia en vigor. Todas las estaciones intercambiarán sus indicativos completos, seguidos del reporte de señal real (siempre que sea posible).

La comunicación deberá realizarse mediante el uso de los medios exclusivos de radio. No se permiten contactos en banda cruzada, ni en repetidores, ni en puertas de enlace, ni por satélite. Los socios de dicho colectivo tienen una relación “sentimental” con Sálvora, que visitaron varias veces con motivo del concurso internacional IOTA (Islands On The Air) y en la que celebraron concursos.