Se ralentiza la sede del Club de Remo de Boiro al faltar financiación

Boiro. La formación Boiro Novo denuncia “a parálise do goberno local”, al que insta a

desbloquear con urgencia la ejecución de las obras del nuevo edificio del Club de Remo de Cabo de Cruz. Para ello, pide la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se aborde la búsqueda de la financiación necesaria para finalizar los trabajos.

Y es que, según reconoce el alcalde, José Ramón Romero, la obra está “ralentizada” por falta de financiación. El regidor cree que serán necesarios 300.000 € para poder acabar los trabajos y explica que “hubo errores en el proyecto”.

Asimismo, indica que “no existían ni el proyecto para el muro de contención de la parte posterior ni el de retranqueo” y que se acometieron varias modificaciones para mejorar el diseño inicial. Con todo, Romero recuerda que cuando el gobierno llevó a pleno una propuesta para financiar el remate de la obra, “sólo el BNG votó a favor”.

Por su parte, Torrado le reprocha al mandatario que “a maioría dos proxectos aprobados polo pleno están sen executar” y acusa al PSOE de “perder o tempo en xustificar a súa parálise con cortinas de fume como mocións de confianza e panfletos propagandísticos que nos custan aos boirenses miles de euros”.

Torrado recuerda que “xa hai máis dun mes que lle trasladamos ao goberno local do PSOE que proxectos da envergadura e urxencia como a do edificio do Club de Remo non deberan estar suxeitos a outras estratexias, nin mercadeos políticos, debéndose traer ao pleno por separado”. s. s.