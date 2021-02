Se reinventa la plaza de abastos de Noia con servicio de reparto

Pasan los años pero hay cosas que se mantienen, renovándose para no morir, pero siempre guardando la esencia. Y una de ellas es la plaza da abastos de Noia. Un lugar de encuentro, con más de medio siglo de historia, por el que han pasado miles de personas y siguen pasando para hacer sus compras diarias de pescado, carne, frutas o verduras.

El mercado municipal noiés es una pieza clave del comercio de proximidad al que locales y visitantes acuden por el trato cercano y personalizado, y porque el producto fresco y de calidad está siempre asegurado. El inmueble tiene sesenta y cinco puestos, cuarenta y siete abiertos, muchos de los cuales se destinan exclusivamente a la venta de pescado. También hay carnicerías, panaderías, fruterías, una cafetería y una churrería, así como floristerías, un ultramarinos, una tienda de regalos, una zapatería y una relojería.

“Os negocios están funcionan, que nos tempos que corren xa é abondo”, comentó el presidente de la Asociación de Usuarios de la Plaza de Abastos de Noia (Uspan), Guillermo López, quien destacó que coa pandemia “revitalizouse”. Al pie del cañón desde que comenzó la crisis sanitaria derivada del COVID, los placeros se vieron afectados en las primeras semanas con descenso de ventas, algunos incluso cerraron sus negocios, por lo que decidieron poner en marcha un servicio de reparto a domicilio que resultó ser su salvación en pleno declive económico.

“Falei con todos e empecei a promocionar aos postos a través da páxina de Facebook de Uspan. Pouco despois viña xente de Noia e dos arredores que nunca viñeran á praza e tivemos máis clientela que moitos anos. O que si nos prexudicou nestas últimas semanas foi o peche perimetral, xa que á praza achéganse persoas doutros municipios; agora estamos aguantando, como todos, grazas á calidade da mercancía que se vende ”, indicó López.

A pesar de todo, el presidente de la Uspan noiesa cree que el futuro de las plazas de abastos es esperanzador, ya que tal y como han hecho en el último año, se modernizarán y adaptarán a los nuevos tiempos, así como a las necesidades de los consumidores.

De hecho, próximamente, para potenciar este mercado, para conseguir un modelo de calidad basado en la accesibilidad, la organización y la gestión de servicios, se someterá a una reforma integral. “Estamos co trámite de licitación. Son dúas actuacións: por unha banda está a rehabilitación do edificio, tanto interior como exterior, e por outra banda está a instalación dun ascensor que permita a accesibilidade entre as dúas plantas do inmoble”, explicó el regidor noiés, Santiago Freire. La inversión total supera el millón de euros.

Una intervención con la que se busca dinamizar la actividad dentro del recinto que permitiría, según puntualizó el mandatario local, “crear uns espazos libres que ata o de agora non ten, levar a cabo diferentes accións, como campañas de promoción, ou incluso facer uso de carácter hostaleiro nunha parte da superficie da parte superior”.

De este modo, los establecimientos de hostelería podrían realizar la labor de comercialización y puesta en valor de ese producto que allí se vende pero elaborado.

Esta propuesta dotará al inmueble de una imagen más moderna manteniendo su morfología y permitirá consolidar la plaza de Noia como motor del comercio local de la villa y parte de su atractivo turístico. “É un complemento máis do casco histórico e un edificio con certo valor arquitectónico e patrimonial”, concluyó Santiago Freire.