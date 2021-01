“Señora, eu non lle estou preparado para isto: siga desfrutando do DOG”

Los gallegos afrontan las medidas restrictivas más duras para frenar la COVID desde el confinamiento domiciliario y que extienden a toda Galicia la prohibición de mantener reuniones con no convivientes. Las contadas excepciones para mantener reuniones fuera de los grupos de convivencia estable, como es el caso de las personas que residen solas, permiten vulnerar la norma que limita los encuentros a convivientes, pero en ningún caso saltarse el cierre perimetral impuesto para todos los ayuntamientos gallegos hasta el día 17 de febrero, así como para el conjunto de la Comunidad.

A una vecina de Boiro le asaltó una duda respecto a las limitaciones y, tras consultar el DOG del pasado miércoles, llamó a la Policía Local para que le confirmase si, como ella creyó entender, podía ir a visitar a su pareja que reside en otro concello.

Los tres audios que ella misma grabó circulan como un reguero virtual de pólvora, de móvil a móvil.

Primero llama a la Policía de Boiro y, tras indicar que quiere hacer “unha consulta sobre o DOG”, el agente ya la interrumpe diciendo que “non creo que este sexa o lugar máis adecuado”. Ella le explica que “unha das excepcións que se recolle é que están permitidas as reunións entre non convivintes sempre que se sexa parella”. “Mentira”, le corta él. “Entre non convivintes están prohibidas. Leu mal”, añade él.

El agente empieza a ponerse borde cuando la vecina le dice que acaba de llamar a la Policía de Rianxo por lo mismo y que le dio la razón. No la deja ni seguir: “Se a Policía de Rianxo é máis lista que nós, aí xa non me meto”, le responde airado.

En cuanto a la llamada que había hecho a la Policía rianxeira por el mismo motivo, el agente que la atendió se mostró más amable, pero a la pregunta de si podría trasladarse a otro concello para ver a su pareja, le contesta que el DOG “non especifica nada, entón nós entendemos que pode ser en concellos distintos. Non di que teña que ser dentro do mesmo concello. O que si deberá é ter unha declaración responsable das persoas que se van xuntar”.

Sanidade dice al respecto que no se pueden saltar los perímetros “salvo nos supostos xustificados”, entre los que no está visitar a la pareja. En su segunda llamada al agente de Boiro, la mujer insiste en que el DOG recoge esa excepción. El policía zanja la conversación: “Señora: se o pon o DOG, cumpla o que pon. Non me pregunte a min porque xa se ve que non estou preparado para eso. Siga desfrutando do DOG. Adeus”.