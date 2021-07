Servizos Sociais asesoró en seis meses a un total de 892 personas sonenses

Porto do Son. La concejalía de Servizos Sociais de Porto do Son, que lidera Magdalena Pérez, presentó un balance de los servicios que ha prestado el departamento durante el primer semestre de 2021. Así, en su labor de orientación, asesoramiento e información a las personas, familias y a los grupos sociales con el fin de llevar a cabo una valoración y diagnóstico de las demandas de la ciudadanía, se realizaron un total de 779 entrevistas (presenciales y telefónicas), así como 113 visitas a domicilio.

En lo que va de año, también se presentaron un total de 31 solicitudes del reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Pérez explicó que “unha vez valorada a situación de dependencia as persoas teñen acceso a unha carteira de servizos” que incluyen el TAD (Teleasistencia domiciliaria), el SAF (Servicio de ayuda a domicilio), el centro residencial, el centro de día, además de distintos tipos de libranzas económicas vinculadas a estos servicios con un sistema de copago por parte de la persona usuaria y financiación de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento sonense.

Según los datos proporcionados, en el Concello de Porto do Son 106 vecinos se benefician del SAF -de los que 77 son dependientes- y 13 del servicio Xantar na Casa, mientras que el centro de día cuenta con 28 usuarios.

Asimismo, durante estos 6 meses “tramitáronse 5 solicitudes no marco do Programa de Respiro Familiar, que consiste nunhas axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a persoas coidadoras para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral destas persoas, existindo a modalidade do fogar ou da residencia”, indicó al respecto Magdalena Pérez. m. t.