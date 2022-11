Sesión de cine e máis un concerto no Coliseo Noela

NOIA. A concellería de Cultura de Noia, que lidera José Pérez, programou para a fin de semana unha proxección y unha actuación. A sesión de cine fixouse para o sábado 12 de novembro coa película The Father. O teatro Coliseo Noela acollerá este filme a partir das 20.30 horas. Segundo sinalaron dende o citado departamento, non fai falta reservar invitación, a entrada será libre ata completar o aforo. Xa o domingo, nesta mesma ubicación ás 20.00 h, terá lugar o concerto Has de Cantar de Rosalía Trío. Esta agrupación está integrada por María José Ladra, mezzo; Juan Pérez Berná, oboe e corno inglés; e Margarita Viso, piano. Igualmente, a entrada é libre ata completar o aforo. m. C.