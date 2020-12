Sesión de humor e cine esta fin de semana no centro cultural de Muros

Muros. O Concello de Muros continúa coa súa programación especial de Nadal con diversos espectáculos. Despois de que a compañía Os Quinquilláns interpretasen onte A Pluma viva de Rosalía, hoxe o turno é para o humorista e actor Avelino González, que recalará na localidade muradá con Contos que foron chistes.

Ofrecerá a actuación, dirixida ao público adulto, no centro cultural a partir das 20.30 horas. Avelino González, coñecido polos seus papeis en Serramoura, Padre Casares ou Pazo de Familia, revela no monólogo que moitos chistes cos que hoxe rimos son unha adaptación de contos vellos que non teñen máis fronteira que o sentido do humor de cada un.

Na xornada de mañá, nesta mesma ubicación, terá lugar a proxección de Santa Claus & Cía. Unha sesión de cine para o público familiar que comezará ás 18.00 horas.

A concelleira de Cultura, Mayka González, lembrou que as entradas, que son de balde para cada un dos espectáculos, deberán reservarse previamente nas oficinas do centro cultural de Muros, ben chamando ao teléfono 981 762 294 ou enviando un correo electrónico a cultura@muros.es, de luns a venres de 8.30 a 15.00 horas. m. c.