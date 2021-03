Sesión formativa para os rapaces do CPI Cernadas de Castro sobre a velutina

Lousame. Un total de 61 nenos e nenas do CPI Cernadas de Castro de Lousame asistiron onte a unha sesión formativa sobre a vespa velutina para coñecer cal é a orixe deste insecto, como foi a evolución da súa invasión ao territorio galego e cales son as súas características distintivas respecto ás vespas autóctonas. Durante esta xornada os catro grupos de primaria fixeron trampas caseiras seguindo as indicacións e explicacións dos especialistas. As sesións formativas continuarán hoxe con 97 rapaces do citado centro educativo. Recordar que o Concello de Lousame vén de pór en marcha unha campaña contra as velutinas a través da difusión e da sensibilización sobre a importancia de capturar as raíñas desta especie, posto que os meses de marzo e maio son fundamentais para evitar que comecen a construír niños. m. c.