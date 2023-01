Sete históricos militantes do BNG do Barbanza foron homenaxeados en Boiro

BOIRO. O centro social de Boiro acolleu un acto co que o BNG do Barbanza conmemorou os 40 anos da súa fundación e homenaxeou a sete históricos militantes: os ribeirenses Áurea Santiago e Xaquín Maño; a pobrense Rosana Pérez; os boirenses Santos Saborido e Xan García; e os rianxeiros Ramón Abuín e Miguel Ordóñez. Santos Saborido comentou os inicios da organización e como co paso do tempo foron cambiando as cousas. Fernández Baz presentou o libro 40 anos ao servizo de Galiza. BNG: 1982-2022, no que repasa a historia do Bloque e as súas principais aportacións. Rubén Cela, presidente da Fundación Galiza Sempre, puxo en valor que “a militancia do BNG foi capaz de camiñar a carón da sociedade e tamén foi quen de transformar o país consolidando un proxecto útil para defender os intereses sociais de Galicia”. s. s.