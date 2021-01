Socialistas de Noia piden que se realicen PCR en la villa para evitar contagios

Noia. El Partido Socialista de Noia presentará para debate al próximo pleno una moción en la que propone instar a la Consellería de Sanidade “para que dote dos medios necesarios ao centro de saúde para poder facer as probas diagnósticas da COVID sen ter que desprazarse a Santiago de Compostela”.

Una petición que llega, según indican a través de un comunicado, después de tener conocimiento de “varios casos” en los que personas con síntomas compatibles con el coronavirus fueron citadas para hacer las pruebas PCR en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y, “debido á imposibilidade de poder ir en vehículo propio, se lles indica dende o servizo telefónico do Sergas que se despracen en taxi ou transporte público”, explicaron al respecto.

Por ello, ante el riesgo de aumentar los contagios, desde el PSOE noiés piden que se “descentralice este servizo” y se dote al dispensario de Noia “cos medios precisos, tanto materiais como persoais, para que se poidan facer estas probas diagnósticas”, evitando así los desplazamientos.

“Dende as institucións débense dar respostas para mellorar a xestión da pandemia. Pensamos que Noia pode ser o lugar axeitado para que a veciñanza do noso Concello, e localidades próximas, non se teñan que desprazar a facer este tipo de proba co prexuízo que supón para as persoas e o risco para os posibles contactos no desprazamento, no caso de que finalmente sexan positivos”, afirmó el portavoz, Roberto Iglesias. m. t.