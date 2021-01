Socialistas de Noia solicitan mayor seguridad vial para el lugar del Obre

Noia. El grupo socialista en la corporación de Noia elevó una moción al próximo pleno sobre “a necesidade” de mejorar la seguridad vial y las áreas de ocio en el lugar del Obre “tras anos de abandono na desta zona”, aseguran.

Consideran que hay que acondicionar las aceras situadas a los largo de la carretera AC-550 a su paso por la citada parroquia noiesa, las cuales “están nun estado lamentable, que impiden circular carriños ou cadeiras de rodas, co prexuízo que supón para os habitantes deste lugar”, afirman al respecto desde el PSOE.

El portavoz de la formación, Roberto Iglesias, residente en la zona, indicó que “é incomprensible que, por orde do equipo de goberno, rompesen as baldosas das beirarrúas situadas no cruce de Catro Camiños tres días antes das eleccións municipais, ca única intención de aparcar a maquinaria e uns tubos diante do colexio electoral o día das votacións. Pero dende ese día non volveron traballar”, lo que consideran “unha treta para enganar aos veciños, co malestar que produce a estas alturas, ao levar case dous anos impracticables”.

Los socialistas también piden “que nos camiños que percorren o Obre de Abaixo pinten beiravías e instalen algún tipo de sinal para mellorara seguridade viaria”, que se coloquen marquesinas en las paradas de autobús a ambos lados de la vía y que se sustituyan dos elementos del parque infantil situados en el campo de la fiesta. m. t.