Socios da patronal de Boiro terán prezos especiais no consumo de enerxía eléctrica

Boiro. A patronal de Boiro vén de asinar un convenio de colaboración con Asesoría Energética de Galicia 2020 SLU (Grupo AE2000) polo que os socios e socias da entidade teñen prezos especiais para o seu consumo de enerxía eléctrica.

En virtude do acordo, a citada firma convértese en colaboradora da asociación empresarial, aportando a súa experiencia e coñecemento das tendencias do sector da enerxía, a través dos seus produtos.

Entre os servizos que ofrecerá ós socios do colectivo empresarial atópanse os seguintes: control mensual de todas as subministracións; unha oferta conxunta, cun mínimo de tres provedores e presentando as mellores ofertas recibidas; e control a cada asociado unha vez a Comisión Nacional do Mercado de Valores cambie as peaxes de acceso previstas para 2021. Coa sinatura deste acordo, os empresarios de Boiro poderán mellorar a súa competitividade e avanzar no proceso de dixitalización imprescindible no contexto actual. O convenio foi asinado polo presidente da Asociación Boirense de Empresarios, Daniel García, e pola xerente da mencionada asesoría, Tatiana Santos Vidal. Suso souto