Solicita o BNG melloras en materia de seguridade en Ponte Nafonso

Noia. Os nacionalistas noieses consideran que o núcleo de Ponte Nafonso é un lugar “que carrexa importantes carencias que non foron superadas nas últimas décadas”. Por iso, veñen de presentar unha iniciativa para a súa discusión na vindeira sesión plenaria do Concello de Noia.

Dende a formación frentista consideran que no caso da mellora da seguridade viaria, que, segundo sinalan, xa demandaron no pleno en 2017 en forma de redución efectiva da velocidade, “non se ten levado a cabo”, e que mesmo se teñen feito na estrada actuacións en contra desta cuestión, “como a ampliación do firme polo que transcorre o tránsito rodado”, afirman. As solucións propostas son a instalación de beirarrúas amplas en ambas marxes da estrada ao longo da zona habitada e o establecemento de pasos de peóns na contorna do parque infantil e da parada de autobuses.

Por outra banda, o BNG denuncia que o lugar da sinal de redución da velocidade se atopa nun punto posterior á área infantil e unha vez xa ten comezado o núcleo urbanizado, polo que piden o seu desprazamento para que afecte a toda a zona habitada.

Os nacionalistas lembran que as actuacións deben ser “facilmente complementarias coas que se teñan que levar a cabo de xeito posterior para a posta en marcha do futuro Plan especial de protección, ordenación e infraestrutura e dotación incluído no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que se encontra en vías de aprobación”, indicaron. m. c.