Solicitan que se retiren as xaulas de salmón da ría

Muros. O BNG vén de presentar unha proposición non de lei no Parlamento galego na que instan á Xunta “a proceder canto antes á retirada das estruturas metálicas das gaiolas de salmón que a empresa norueguesa North West Food trasladara, no ano 2011, dende a ría de Arousa á ría de Muros-Noia”.

Segundo indicaron dende a formación nacionalista a través dun comunicado, “ditas estruturas levan tempo abandonadas pola empresa”, e o seu deterioro está a producir “serios atrancos aos profesionais do sector para poder realizar o seu traballo con normalidade, que denuncian o desprendemento dos cabos de suxeición das gaiolas e o perigo que isto supón”.

De feito, apuntan que a súa retirada foi xa solicitada en múltiples ocasións tanto polos profesionais do mar como dende o BNG, que o fixo dende o Parlamento galego e tamén dende o pleno municipal de Muros, “sen que ata o de agora se teña coñecemento de ter iniciado o proceso nin se coñeza o tempo que será necesario para facelo”.

Con esta iniciativa, os nacionalistas pretenden “dar visibilidade a un problema que está a afectar seriamente a un sector estratéxico na nosa sociedade e instar á Xunta a buscar unha solución antes de que teñamos que lamentar outro accidente”.

Asemade, tamén foron rexistradas unha serie de preguntas sobre diferentes cuestións que “xeran unha importante preocupación entre o sector da pesca”. m. t.