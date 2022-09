‘Son: lugares e xente II’ en la casa de la cultura sonense hasta el día 30

PORTO DO SON. La sala de exposiciones de la casa de la cultura de Porto do Son acoge este mes la muestra de pintura Son: lugares e xente II, de Beatriz F. Ferrín. Al igual que en su primera exposición, el lema de esta artista autodidacta es “pararse, observar e pintar”. Sus trabajos, acuarelas, están inspirados en su mayoría en el municipio marinero, incluyen paisajes de la villa, pero también representan escenas de gente en su día a día. Son: lugares e xente II permanecerá a disposición del público hasta finales de septiembre. Durante este período se puede visitar de lunes a viernes en horario de mañana, de 08.00 a 14.00 horas. También abre los martes y viernes por la tarde, de 19.00 a 20.30, y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. Destacar que Beatriz F. Ferrín muestra su talento en las redes sociales a través de su firma, Augarela. m. C.