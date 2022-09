Suárez denuncia que se incumpriu a lei no casco

Noia. O BNG de Noia vén de denunciar que o goberno municipal “encargou a comezos de verán o pintado dun mural nunha parede que conta con protección ambiental no Plan Especial de Protección e Rehabilitación Integral do Casco Histórico (PEPRICH) e na que se atopa exposto o acueduto medieval da vila”. Segundo sinalan dende o mencionado partido, esta actuación desenvolveuse “sen cumprir ningún dos procedementos necesarios”.

O portavoz da formación, Ricardo Suárez, denunciou o “incumprimento deliberado da normativa do casco histórico por parte do goberno municipal”. Unha realidade que, segundo asegura, “foi certificada polas técnicas de Patrimonio e da oficina de Rehabilitación despois das preguntas realizadas polo noso grupo” na comisión de seguimento do PEPRICH.

“Con esta actitude están desvalorizando un ben patrimonial tan importante como é o acueduto medieval”, afirmou Ricardo Suárez, quen lembrou que este lugar foi “concibido como unha contorna de museización do acueduto na rúa, nunha actuación vangardista que debería ser coidada”. m. c.