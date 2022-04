Talía presentará en Muros o día 23 ‘Morte accidental dun anarquista’

Muros. O sábado 23 de abril, ás 21.00 horas, chega ao auditorio do centro cultural de Muros a compañía Talía Teatro con Morte accidental dun anarquista, un texto xa clásico do dramaturgo e Nobel italiano Darío Fo, creado a partir da morte do ferroviario anarquista Giuseppe Pinelli en 1969. Unha obra política e disparatada dirixida por Cándido Pazó e que conta no seu elenco con Toño Casais, Dani Trillo, Xurxo Barcala, Rubén Prieto, Artur Trillo, Diego Rey e Marta Ríos.

Esta función está incluída na Rede Galega de Teatros e Auditorios da Agadic e as entradas, ao prezo de 3,50 euros, xa poden ser reservadas nas oficinas do centro cultural, no teléfono 981 762 294, enviando un correo a cultura@muros.es ou no formulario creado para este fin.

A concelleira de Cultura de Muros, Mayka González, anima ós muradáns a desfrutar desta comedia dirixida ao público adulto. m. c.