Taller de construción de arpas no festival noiés

Noia. O Noia Harp Fest abrirá o vindeiro luns, 6 de xuño, o prazo de inscrición para participar nos talleres que conformarán a programación paralela do evento musical, que se celebrará do 3 ao 7 de agosto na localidade coruñesa. Entre as propostas figura un obradoiro familiar de construción de arpa. Os asistentes poderán montar e personalizar a súa propia, baseada no instrumento central da arquivolta do pórtico de San Martiño de Noia. O taller celebrarase entre o 4 e 6 de agosto. Anotacións na páxina web do festival ata o 5 de xullo. m. c.