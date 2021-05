Tania Vidal mostrou o seu talento no recital de fin de grao en Ribeira

RIBEIRA. A estudante boirense de piano Tania Vidal Pintos ofreceu o seu recital de fin de grao profesional no Conservatorio Profesional de Música de Ribeira Enrique Paisal. Interpretou as seguintes composicións: Fantasía XXV en dom de Johan Sebastian Bach, Nocturno Op9 Nº1 de Frederik Chopin, Consolación Nº3 de Franz Liszt e Claro de Lúa de Claude Debussy. Entre o público asistiu a concelleira de Educación, Juana Brión. Tania Vidal, nada en Boiro, comeza os seus estudos na música, co piano como instrumento elixido e influenciada polo seu avó paterno Salvador, a idade de nueve anos co mestre Gerardo, músico e compositor do seu pobo. Un ano máis tarde decide cursar estudos oficiais no conservatorio de Ribeira e inicia a súa andaina coa que será a súa profesora durante toda a súa etapa académica Cristina Sastre Paz. m.c.