Teatro, magia, música y cine para despedir en Carnota la época estival

Carnota. El Concello de Carnota continúa con su programación cultural para este verano, en la que se incluye una ruta turística para conocer el patrimonio de Lira este miércoles 25, con inscripción previa. El jueves 26, el Campo do Viso acogerá a las 12.00 horas una sesión de cuentacuentos titulada Eloísa, unha poetisa, a cargo de Marisa Irimia, para niños mayores de tres años.

Y el viernes 27 llegará repleto de propuestas para los más pequeños, con el espectáculo de magia Falo porque me peta, de Fani Triana, al mediodía en el Campo do Viso; el espectáculo Sonámbulo de Teatro Pistacatro a las 20.00 horas en el exterior del centro social de Lariño; y la proyección de la película La familia Adams a las 22.30 horas en la pista de A Gándara.

En cuanto a la jornada del martes día 31, el Campo do Viso será escenario al mediodía del espectáculo Peor Imposible, de Peter Punk, que va dirigido a un público familiar.

Ya en el mes de septiembre, la agrupación Cantigas e Agarimos ofrecerá un concierto el viernes 3 a las 21.00 horas en la Praza da Solaina,

Los días 17 y 18 tendrá lugar una concentración motera en Lira, organizada por la Asociación Motera de Carnota. Y el viernes 24 se celebrará la Festa de Fin do Verán, que tendrá lugar en el Campo do Viso entre las cinco y las ocho de la tarde. La programación de esta cita incluye juegos y títeres a cargo de la compañía Paporrubio, con la propuesta Varietés do animalario, y la representación de Teatro Ghazafellos titulada Monstros no Camiño. s. s.