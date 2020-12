Telefónica se sienta en el banquillo por la centralita de Outes

Tras treinta años denunciando las irregularidades de una centralita que Telefónica instaló justo al lado de su vivienda e invadiendo parte de la misma, Mari Carmen Mourís Fernández llevó el caso ante los tribunales. El pasado lunes responsables de la compañía se sentaron en el banquillo de los acusados.

La afectada se muestra satisfecha aunque reconoce que durante el juicio “escuché cosas que no eran ciertas”. Conviene recordar que hasta hace seis meses, tenía un canalón de la caseta rozando la pared de su casa, lo que ha generado numerosas humedades en la vivienda.

“Tuvimos la gran suerte de que justo ocho días antes de presentar las pruebas ante el juez vinieron a recortar el tejado, por lo que también lo añadimos como prueba”, explicó Mari Carmen, quien recuerda que la actuación se llevó a cabo sin pedir los permisos pertinentes. Al respecto, comenta que los albañiles que realizaron los trabajos estaban citados como testigos y no se presentaron, motivo por el que “podría haber suspendido el juicio, pero no quise, preferí tirar para adelante y poner punto y final a esto”, aseguró la outiense.

Asimismo, también destaca que no ha pintado su casa “de momento porque no puedo, sólo pinté las partes que no están afectadas”. “No lo haría aunque se me caiga a cachos”, añadió la perjudicada.

A esperas de conocerse el veredicto, Mourís se muestra tranquila. Sólo espera que se haga justicia y que la empresa de telefonía le compense por los daños que le ha ocasionado en su domicilio. “Esto ha supuesto un dolor inmenso, me han ignorado en todo momento”, afirmó.