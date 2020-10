Toma posesión a nova notaria que vai traballar no despacho de Outes

outes. O pasado venres tomaron posesión no Colexio Notarial de Galicia, con sede na Coruña, catro notarias e tres notarios da promoción de 2020. Unha delas, Carmen Temperán Isorna, con destino en Outes, reforzará a

presenza e actividade da función notarial na comarca. Dende o citado colexio destacan que con estas novas incorporacións, son 55 as mulleres (33 % do total) que están á fronte dunha das 166 notarías de Galicia, por 111 homes que ocupan praza de notarios. Esta progresión é máis notable nas últimas promocións, de xeito semellante ao que ocorre con outras profesións xurídicas nas súas probas de acceso. Este ano, as mulleres acadaron o 57 % das 7 prazas reservadas na comunidade, o 75 % na anterior oposición de 2018 e o 66 % na precedente. O acto solemne estivo presidido pola decana, Isabel Louro García. m. t.