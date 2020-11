Trabajan en la segunda fase de mejora de la calle Horta das Romeras

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son informó ayer de que se encuentra trabajando en la segunda fase de la humanización de la calle Horta das Romeras. “Queremos completar así la actuación realizada este año en ese barrio del núcleo sonense. Se ampliarán las zonas peatonales y se creará una gran plaza que integrará el parque infantil actual”, explicó la teniente de alcalde, María Maneiro, quien avanzó que “esta primera etapa de estudio estará concluida antes del 2021 y luego trataremos de buscar financiación”. Conviene recordar que en la reforma integral de un tramo de la calle Horta das Romeras la inversión ascendió a 240.000 €. m. C.